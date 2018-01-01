БЕТСИТИ Fight Nights 129 (сериал, 2025) сезон 1 смотреть онлайн

Смотрите на Wink крайне интересный кардот Бетсити Fight Nights 129! В главном событии фактурного и яркого борца Бабули Цолоева придет проверять чемпион Hardcore Юрик Смоян. Потушит ли Езидский Фергюсон хайп вокруг Халка, или Бабули продолжит поход за поясом чемпиона?

В со-главном событии нас ждет кульминация чемпионский истории полулегкого дивизиона. Жесткий пахарь Тумер Ондар получается свой титульный шанс после серии из пяти побед в Fight Nights. На его пути встанет дагестанская звезда ММА, Анзор Чакаев, который готов ворваться по все топы Fight Nights после паузы в карьере. Это столкновение двух огненных бойцов, где скучно не будет никому!

