БЕТСИТИ Fight Nights 129 (сериал, 2025) смотреть онлайн
2025, БЕТСИТИ Fight Nights 129 1 сезон
Спортивный18+
О сериале
Смотрите на Wink крайне интересный кардот Бетсити Fight Nights 129! В главном событии фактурного и яркого борца Бабули Цолоева придет проверять чемпион Hardcore Юрик Смоян. Потушит ли Езидский Фергюсон хайп вокруг Халка, или Бабули продолжит поход за поясом чемпиона?
В со-главном событии нас ждет кульминация чемпионский истории полулегкого дивизиона. Жесткий пахарь Тумер Ондар получается свой титульный шанс после серии из пяти побед в Fight Nights. На его пути встанет дагестанская звезда ММА, Анзор Чакаев, который готов ворваться по все топы Fight Nights после паузы в карьере. Это столкновение двух огненных бойцов, где скучно не будет никому!