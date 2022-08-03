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Берлинская резидентура
3-й сезон

Берлинская резидентура (сериал, 2018) сезон 3 смотреть онлайн

2018, Berlin Station 10 серий
Триллер, Боевик18+

Этот сезон пока недоступен

О сериале

Действие 3 сезона сериала «Берлинская резидентура» разворачивается в Восточной и Западной Европе.

После разоблачения «крота» и разборок с ультраправой организацией «Альт-Право» под руководством Катерины Герхардт главный герой Дэниел Миллер (Ричард Армитидж) вновь оказывается в гуще событий. На этот раз объектом деятельности Берлинской резидентуры становится инцидент, произошедший в отношениях между альянсом НАТО, правительствами России и США.

Посмотреть захватывающую шпионскую драму «Берлинская резидентура» онлайн вы можете в виртуальном кинотеатре Wink. Все десять серий последнего сезона доступны в хорошем качестве в любое удобное для вас время. Приятного просмотра!

Страна
США, Германия
Жанр
Боевик, Драма, Детектив, Триллер

Рейтинг

6.8 КиноПоиск
7.6 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Берлинская резидентура»