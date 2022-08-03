WinkСериалыБерлинская резидентура3-й сезон
Берлинская резидентура (сериал, 2018) сезон 3 смотреть онлайн
2018, Berlin Station 10 серий
Триллер, Боевик18+
Этот сезон пока недоступен
О сериале
Действие 3 сезона сериала «Берлинская резидентура» разворачивается в Восточной и Западной Европе.
После разоблачения «крота» и разборок с ультраправой организацией «Альт-Право» под руководством Катерины Герхардт главный герой Дэниел Миллер (Ричард Армитидж) вновь оказывается в гуще событий. На этот раз объектом деятельности Берлинской резидентуры становится инцидент, произошедший в отношениях между альянсом НАТО, правительствами России и США.
Посмотреть захватывающую шпионскую драму «Берлинская резидентура» онлайн вы можете в виртуальном кинотеатре Wink. Все десять серий последнего сезона доступны в хорошем качестве в любое удобное для вас время. Приятного просмотра!
Рейтинг
6.8 КиноПоиск
7.6 IMDb
- ДКРежиссёр
Джузеппе
Капотонди
- БХРежиссёр
Бронуэн
Хьюз
- ЛОАктёр
Лиленд
Орсер
- Актриса
Мишель
Форбс
- МТАктриса
Мина
Тандер
- Актёр
Рис
Иванс
- Актёр
Ричард
Дженкинс
- Актёр
Ричард
Армитедж
- КПАктриса
Кеке
Палмер
- Актриса
Эшли
Джадд
- РРАктёр
Роджер
Рингроуз
- ИКАктёр
Исмаэль
Крус Кордова
- НБСценарист
Нина
Брэддок
- СРСценарист
Сет
Ресник
- ТБСценарист
Тони
Басгэллоп
- Продюсер
Стив
Голин
- Продюсер
Кит
Рэдмон
- ЛРПродюсер
Люк
Риветт
- МРМонтажёр
Майкл
Руссо
- ХБОператор
Хаген
Богданский
- ЙВОператор
Йорг
Видмер
- РХКомпозитор
Райнхольд
Хайль
- ДТКомпозитор
Джозеф
Трапанезе