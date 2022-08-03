Действие 3 сезона сериала «Берлинская резидентура» разворачивается в Восточной и Западной Европе.



После разоблачения «крота» и разборок с ультраправой организацией «Альт-Право» под руководством Катерины Герхардт главный герой Дэниел Миллер (Ричард Армитидж) вновь оказывается в гуще событий. На этот раз объектом деятельности Берлинской резидентуры становится инцидент, произошедший в отношениях между альянсом НАТО, правительствами России и США.



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