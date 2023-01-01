Берлинская резидентура
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Берлинская резидентура

Берлинская резидентура (сериал, 2016) смотреть онлайн

2016, Berlin Station 3 сезона
Триллеры, Зарубежные18+

Этот сериал пока недоступен

Сюжет

Остросюжетный сериал о работе берлинского отделения ЦРУ под прикрытием Посольства США в Германии. Главный герой ― агент-аналитик Дэниел Миллер, который, будучи новичком в отделе, пытается привыкнуть к враждебности, царящей между коллегами, и каждый сезон получает новую ответственную миссию.

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Рейтинг

6.8 КиноПоиск
7.6 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Берлинская резидентура»

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