Белка и Стрелка: Озорная семейка (мультсериал, 2011) сезон 1 смотреть онлайн

2011, Белка и Стрелка: Озорная семейка. Сезон 1 86 серий
Мультсериалы0+

Этот сезон пока недоступен

О сериале

Дети знаменитых собак-космонавтов Белки и Казбека – Дина, Рекс и Бублик – мечтают продолжить семейное дело. На пути к великой цели героев ждут комичные ситуации, серьезные испытания и опасные приключения. Но дружная троица докажет, что именно они, и никто другой, достойны полететь в космос.

Страна
Россия
Жанр
Мультсериалы

Рейтинг

5.5 КиноПоиск
6.0 IMDb

