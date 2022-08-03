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Банды Лондона
1-й сезон

Банды Лондона (сериал, 2020) сезон 1 смотреть онлайн

9.12020, Gangs of London 10 серий
Драма, Боевик18+

Этот сезон пока недоступен

О сериале

Впечатляющая криминальная драма от режиссера «Рейда» Гарета Эванса. Лондон оказывается в эпицентре жестокой войны между преступными бандами. Баланс между силами криминального зла нарушается после убийства главы одной из группировок. Многие темные воротилы теперь мечтают занять его место, а сын убитого короля готов на все ради мести за отца.

Страна
Великобритания, США
Жанр
Боевик, Криминал, Драма

Рейтинг

7.6 КиноПоиск
8.0 IMDb