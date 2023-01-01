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Банды Лондона

Банды Лондона (сериал, 2020) смотреть онлайн

9.12020, Gangs of London 1 сезон
Драмы, Криминал18+

Этот сериал пока недоступен

Сюжет

Впечатляющая криминальная драма от режиссера «Рейда» Гарета Эванса. Лондон оказывается в эпицентре жестокой войны между преступными бандами. Баланс между силами криминального зла нарушается после убийства главы одной из группировок. Многие темные воротилы теперь мечтают занять его место, а сын убитого короля готов на все ради мести за отца.

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Рейтинг

7.6 КиноПоиск
8.0 IMDb