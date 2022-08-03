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Багровые реки
3-й сезон

Багровые реки (сериал, 2021) сезон 3 смотреть онлайн

8.72021, Les rivières pourpres 8 серий
Триллер, Драма18+

Этот сезон пока недоступен

О сериале

Детектив Ньеманс и его новая напарница Камилль Делоне расследуют преступления в отдалeнных районах Франции. Все эти дела объединяет шокирующая жестокость, с которой были совершены убийства.

Страна
Бельгия, Германия, Франция
Жанр
Криминал, Драма, Детектив, Триллер

Рейтинг

7.0 КиноПоиск
6.9 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Багровые реки»