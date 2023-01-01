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Багровые реки
Актёры и съёмочная группа сериала «Багровые реки»

Актёры и съёмочная группа сериала «Багровые реки»

Режиссёры

Иван Фегиверес

Иван Фегиверес

Ivan Fegyveres
Режиссёр
Мануэль Бурсиньяк

Мануэль Бурсиньяк

Manuel Boursinhac
Режиссёр

Актёры

Оливье Маршаль

Оливье Маршаль

Olivier Marchal
АктёрPierre Niémans
Эрика Сэйнт

Эрика Сэйнт

Erika Sainte
АктрисаCamille Delaunay
Микеланджело Маркезе

Микеланджело Маркезе

Michelangelo Marchese
АктёрKarl Bruch
Кен Дукен

Кен Дукен

Ken Duken
АктёрKleinert
Патрик Каталифо

Патрик Каталифо

Patrick Catalifo
АктёрCanto
Стефан Войтович

Стефан Войтович

Stéphan Wojtowicz
АктёрEric Castinet
Клод Перрон

Клод Перрон

Claude Perron
АктрисаCaroline de Montferville
Одран Каттин

Одран Каттин

Audran Cattin
АктёрLéo
Лубна Азабаль

Лубна Азабаль

Lubna Azabal
АктрисаGendarme Sabrina Harel
Нора фон Вальдштеттен

Нора фон Вальдштеттен

Nora Waldstätten
АктрисаLaura von Geyersberg

Сценаристы

Оливье Приер

Оливье Приер

Olivier Prieur
Сценарист

Продюсеры

Филипп Кройцер

Филипп Кройцер

Philipp Kreuzer
Продюсер
Томас Анаргирос

Томас Анаргирос

Thomas Anargyros
Продюсер

Актёры дубляжа

Сергей Пономарёв

Сергей Пономарёв

Актёр дубляжа
Татьяна Абрамова

Татьяна Абрамова

Актриса дубляжа
Михаил Глушковский

Михаил Глушковский

Актёр дубляжа
Александр Лучинин

Александр Лучинин

Актёр дубляжа
Андрей Казанцев

Андрей Казанцев

Актёр дубляжа

Монтажёры

Стефан Мазалегю

Стефан Мазалегю

Stéphane Mazalaigue
Монтажёр

Операторы

Брюно Дегрэв

Брюно Дегрэв

Bruno Degraeve
Оператор