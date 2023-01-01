Багровые реки
Wink
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Багровые реки
8.72018, Les rivières pourpres 3 сезона
Триллеры, Криминал18+

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Багровые реки (сериал, 2018) смотреть онлайн

Сюжет

Детектив Ньеманс и его новая напарница Камилль Делоне расследуют преступления в отдалeнных районах Франции. Все эти дела объединяет шокирующая жестокость, с которой были совершены убийства.

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Рейтинг

6.9 КиноПоиск
6.8 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Багровые реки»

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