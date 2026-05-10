Атиф Оберлтон vs Карлос Гонгора. Сезон 1
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Атиф Оберлтон vs Карлос Гонгора
1-й сезон

Атиф Оберлтон vs Карлос Гонгора (сериал, 2026) сезон 1 смотреть онлайн

2026, Атиф Оберлтон vs Карлос Гонгора. Сезон 1 4 серии
18+
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1-й сезон

О сериале

Претендент на пояс чемпиона мира IBF в полулегком весе Раис Алим провалил взвешивание, не уложившись в лимит категории, поэтому его титульный бой против Анджело Лео отменился. Так главным событием боксерского вечера в Атланте стал поединок Атифа Оберлтона и Карлоса Гонгоры. Непобедимый американец по прозвищу «Господин лысый красавчик» привык выигрывать нокаутами, но хватит ли его мощи на эквадорца, который был чемпионом мира IBO?

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