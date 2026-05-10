Атиф Оберлтон vs Карлос Гонгора (сериал, 2026) смотреть онлайн

Претендент на пояс чемпиона мира IBF в полулегком весе Раис Алим провалил взвешивание, не уложившись в лимит категории, поэтому его титульный бой против Анджело Лео отменился. Так главным событием боксерского вечера в Атланте стал поединок Атифа Оберлтона и Карлоса Гонгоры. Непобедимый американец по прозвищу «Господин лысый красавчик» привык выигрывать нокаутами, но хватит ли его мощи на эквадорца, который был чемпионом мира IBO?

