Аркейн (мультсериал, 2021) сезон 1 смотреть онлайн
9.82021, Arcane: League of Legends 1 серия
Фантастика, Фэнтези16+
Этот сезон пока недоступен
О сериале
История разворачивается в утопическом краю Пилтовер и жестоком подземном мире Заун и рассказывает о становлении двух легендарных чемпионов Лиги и о той силе, что разведёт их по разные стороны баррикад.
СтранаСША, Франция
ЖанрФантастика, Боевик, Драма, Фэнтези, Мультсериалы
Рейтинг
8.8 КиноПоиск
9.0 IMDb
- Актриса
Хейли
Стайнфелд
- КААктёр
Кевин
Алехандро
- ДСАктёр
Джейсон
Спайсэк
- ТОАктриса
Токс
Олагундойе
- ДБАктёр
Джейби
Бланк
- Актёр
Гарри
Ллойд
- МСАктриса
Миа
Синклер Дженнесс
- ТДАктриса
Терри
Дуглас
- РХАктёр
Реми
Хай
- Актёр
Робин
Аткин Даунс
- АОАктёр
Артур
Ортиз
- ДМАктёр
Дэйв
Митчелл
- АВАктриса
Амира
Вэнн
- КЛАктриса
Кэти
Льюнг
- ТРСценарист
Терри
Россио
- Сценарист
Эш
Брэннон
- АОСценарист
Аманда
Овертон
- Продюсер
Эш
Брэннон
- ЭММонтажёр
Эрнесто
Матаморос
- БММонтажёр
Бенжамен
Массубр
- ДЙМонтажёр
Дэвид
Йен Сэлтер
- АСКомпозитор
Алекс
Сивер