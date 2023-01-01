Аркейн (мультсериал, 2021) смотреть онлайн

Сюжет

Технологии и магия сходятся в эпической схватке за будущее: анимационный сериал «Аркейн» — зрелищный хит, снятый по мотивам популярной игры League of Legends.



Детство Вай и Паудер омрачено войной. После ужасной гибели родителей от рук миротворцев, сестер усыновляет друг семьи по �имени Вандер. Он забирает девочек в Заун — мрачный подземный город, расположенный под роскошным и процветающим Пилтовером. Между этими двумя поселениями существует хрупкое перемирие. Однако сестры и их друзья не могут устоять перед искушением исследовать запретный Пилтовер. Во время одной из таких вылазок подростки сталкиваются с магическими кристаллами, способными нарушить существующий баланс сил и привести к катастрофе.



Смотреть «Аркейн» (1, 2 сезон) — значит отправиться в увлекательное путешествие, которое не оставит равнодушными как фанатов оригинальной игры, так и любителей хорошего аниме. Великолепная анимация, саундтреки и тщательно проработанные персонажи создают поистине незабываемое зрелище, заставляющее задуматься о цене прогресса и важности перемен.



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