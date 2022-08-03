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Angry Birds. Пушистики
1-й сезон

Angry Birds. Пушистики (мультсериал, 2017) сезон 1 смотреть онлайн

8.82017, Angry Birds Blues 30 серий
Мультсериалы, Для самых маленьких6+

Сезоны и серии

1-й сезон

О сериале

Синие братья-птенцы Джейк, Джей и Джим — главные сорванцы Острова Птиц. Каждый день они придумывают новые способы поозорничать и принести окружающим проблем. Даже если гениальные замыслы оборачиваются против самой троицы, они не расстраиваются. Самое главное — весело провести время!

Страна
Италия, Канада, Финляндия
Жанр
Комедия, Семейный, Мультсериалы, Для самых маленьких

Рейтинг

8.5 КиноПоиск
6.5 IMDb