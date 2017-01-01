Angry Birds. Пушистики (мультсериал, 2017) сезон 1 серия 9 смотреть онлайн бесплатно
8.82017, Angry Birds Blues
Мультсериалы6+
Сезоны и серии
О сериале
Синие братья-птенцы Джейк, Джей и Джим — главные сорванцы Острова Птиц. Каждый день они придумывают новые способы поозорничать и принести окружающим проблем. Даже если гениальные замыслы оборачиваются против самой троицы, они не расстраиваются. Самое главное — весело провести время!
Сериал Angry Birds 1 сезон 9 серия смотреть онлайн бесплатно в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.
СтранаКанада, Финляндия
ЖанрМультсериалы
КачествоFull HD
Время2 мин / 00:02
Рейтинг
8.6 КиноПоиск
6.4 IMDb