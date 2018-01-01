Анатомия монстров (сериал, 2013) сезон 1 смотреть онлайн

Анатомия монстров. Сезон 1
2013, Анатомия монстров. Сезон 1 6 серий
Документальный18+

О сериале

Человек окружил себя множеством машин. Некоторые из них можно назвать «монстрами» — настолько внушительны их размеры. Танки, тепловозы, башенные краны... Как они устроены? Из чего сделаны? Что и сколько они «едят»?

Страна
Россия
Жанр
Документальный

