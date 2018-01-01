Анатомия монстров
Wink
Сериалы
Анатомия монстров

Анатомия монстров (сериал, 2013) смотреть онлайн

2013, Анатомия монстров 1 сезон
Документальный18+

Сезоны и серии

1-й сезон

О сериале

Человек окружил себя множеством машин. Некоторые из них можно назвать «монстрами» — настолько внушительны их размеры. Танки, тепловозы, башенные краны... Как они устроены? Из чего сделаны? Что и сколько они «едят»?

Все сезоны сериала Анатомия монстров смотреть онлайн бесплатно в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.

Страна
Россия
Жанр
Документальный

Рейтинг