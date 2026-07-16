WinkСериалыАль-капотня1-й сезон
Аль-капотня (сериал, 2021) сезон 1 смотреть онлайн
2021, Аль-капотня. Сезон 1 13 серий
Драма, Комедия18+
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О сериале
Мелкие хулиганства, драки, кражи и их последствия — все это рутина для сотрудников отдела по делам несовершеннолетних. Есть среди них хороший полицейский Паша, который изо всех сил старается спасти запутавшихся подростков от тюрьмы. Но очень сложно помочь тем, кто сбился с пути, когда тебе противостоит местный криминальный авторитет.
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