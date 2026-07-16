WinkСериалыАль-капотня1-й сезон9-я серия
2021, Аль-капотня. Сезон 1. Серия 9
Драма, Комедия18+
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Аль-капотня (сериал, 2021) сезон 1 серия 9 смотреть онлайн
О сериале
Мелкие хулиганства, драки, кражи и их последствия — все это рутина для сотрудников отдела по делам несовершеннолетних. Есть среди них хороший полицейский Паша, который изо всех сил старается спасти запутавшихся подростков от тюрьмы. Но очень сложно помочь тем, кто сбился с пути, когда тебе противостоит местный криминальный авторитет.
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