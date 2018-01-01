Wink
Ад на колесах (сериал, 2012) сезон 2 смотреть онлайн

9.42012, Hell on Wheels 10 серий
Драма18+

Этот сезон пока недоступен

О сериале

Каллен Боханнон присоединился к группе бандитов-повстанцев, грабящих поезда и планирующих основать новую колонию Конфедерации в Мексике. Во время нападения на поезд Томаса Дюранта, Каллен схвачен властями и приговорен к смерти, но Дюрант вмешивается с помилованием при условии, что Каллен вернется в ад на колесах, чтобы помочь наблюдать за строительством железной дороги.

Страна
Великобритания, Канада
Жанр
Драма

Рейтинг

7.9 КиноПоиск
8.3 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Ад на колесах»