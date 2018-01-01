Ад на колесах (сериал, 2012) сезон 2 смотреть онлайн

Каллен Боханнон присоединился к группе бандитов-повстанцев, грабящих поезда и планирующих основать новую колонию Конфедерации в Мексике. Во время нападения на поезд Томаса Дюранта, Каллен схвачен властями и приговорен к смерти, но Дюрант вмешивается с помилованием при условии, что Каллен вернется в ад на колесах, чтобы помочь наблюдать за строительством железной дороги.

