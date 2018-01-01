Wink
Ад на колесах (сериал, 2011) сезон 1 смотреть онлайн

9.42011, Hell on Wheels 10 серий
Драма18+

О сериале

1865-е годы. В Соединенных штатах завершилась гражданская война, и Америка пытается оправиться после всех трагических событий Теперь люди должны продолжать жить дальше, однако многим становится сложно оставить прошлое.

Кален Бохэннон является бывшим конфедератом, который, возвращаясь домой с войны, надеялся, что будет вести счастливую и спокойную жизнь со своей любимой женой. Однако вскоре ему становится известно, что его надеждам не суждено сбыться. Солдаты Союза изнасиловали и жестоко убили его супругу.

Кален не может этого простить, он находится в ярости, и поэтому сразу же отправляется на поиски убийц своей любимой.

Страна
Великобритания, Канада
Жанр
Драма

Рейтинг

7.9 КиноПоиск
8.3 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Ад на колесах»