Ад на колесах (сериал, 2011) сезон 1 смотреть онлайн

1865-е годы. В Соединенных штатах завершилась гражданская война, и Америка пытается оправиться после всех трагических событий Теперь люди должны продолжать жить дальше, однако многим становится сложно оставить прошлое.
Кален Бохэннон является бывшим конфедератом, который, возвращаясь домой с войны, надеялся, что будет вести счастливую и спокойную жизнь со своей любимой женой. Однако вскоре ему становится известно, что его надеждам не суждено сбыться. Солдаты Союза изнасиловали и жестоко убили его супругу.
Кален не может этого простить, он находится в ярости, и поэтому сразу же отправляется на поиски убийц своей любимой.
СтранаВеликобритания, Канада
ЖанрДрама
Рейтинг
7.9 КиноПоиск
8.3 IMDb
- ДФРежиссёр
Дэвид
Фон Энкен
- АДРежиссёр
Адам
Дэвидсон
- НЛРежиссёр
Нил
Лабут
- МНРежиссёр
Майкл
Нанкин
- Актёр
Энсон
Маунт
- Актёр
Колм
Мини
- Актёр
Коммон
- Актриса
Доминик
МакЭллигот
- Актёр
Том
Нунэн
- ЭСАктёр
Эдди
Спирс
- КХАктёр
Кристофер
Хейердал
- РМАктриса
Робин
МакЛиви
- ККАктриса
Каша
Кропински
- БЭАктёр
Бен
Эслер
- ДГСценарист
Джо
Гэйтон
- ТГСценарист
Тони
Гэйтон
- МФПродюсер
Майкл
Фрислев
- Продюсер
Джереми
Голд
- ПКПродюсер
Пол
Курта
- ЧОПродюсер
Чад
Оакес
- ККХудожница
Кэрол
Кейс
- ВПХудожница
Венди
Партридж
- ККМонтажёр
Кевин
Красны
- КБМонтажёр
Кэйси
Браун
- МВОператор
Марвин
В. Раш
- ТБОператор
Томас
Бёрстин
- ЭДОператор
Эллиот
Дэвис
- КККомпозитор
Кевин
Кайнер