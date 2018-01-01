1923 (сериал, 2022) сезон 1 смотреть онлайн

1923 год. Владельцы ранчо, семейная пара Джейкоб и Кара Даттоны, пытаются выжить в США времён Великой депрессии, «сухого закона» и участившихся краж скота, сталкиваясь с безжалостными землевладельцами.



