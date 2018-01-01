1923 (сериал, 2022) сезон 1 смотреть онлайн
2022, 1923. Сезон 1 1 серия
Драма18+
Этот сезон пока недоступен
О сериале
1923 год. Владельцы ранчо, семейная пара Джейкоб и Кара Даттоны, пытаются выжить в США времён Великой депрессии, «сухого закона» и участившихся краж скота, сталкиваясь с безжалостными землевладельцами.
Рейтинг
- БРРежиссёр
Бен
Ричардсон
- Режиссёр
Гай
Ферленд
- ИМАктриса
Изабель
Мэй
- Актёр
Харрисон
Форд
- БСАктёр
Брэндон
Скленар
- ДМАктёр
Даррен
Манн
- Актёр
Брайан
Джерати
- ДФАктёр
Джером
Флинн
- МРАктриса
Мишель
Рэндольф
- ДШАктриса
Джулия
Шлэпфер
- Актриса
Хелен
Миррен
- Сценарист
Тейлор
Шеридан
- ДГПродюсер
Дэвид
Глассер
- РБПродюсер
Рон
Бёркл
- КУХудожник
Кэри
Уайт
- ЧГМонтажёр
Чад
Галстер
- КГМонтажёр
Кристофер
Гэй
- БТКомпозитор
Брайан
Тайлер