1923
Wink
Сериалы
1923

1923 (сериал, 2022) смотреть онлайн

2022, 1923 1 сезон
Драма18+

Этот сериал пока недоступен

О сериале

1923 год. Владельцы ранчо, семейная пара Джейкоб и Кара Даттоны, пытаются выжить в США времён Великой депрессии, «сухого закона» и участившихся краж скота, сталкиваясь с безжалостными землевладельцами.

Все сезоны сериала 1923 смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.

Страна
США
Жанр
Драма

Рейтинг