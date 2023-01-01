Мой сосед — кумихо (сериал, 2021) сезон 1 смотреть онлайн бесплатно
Сезоны и серии
- 16+63 мин
Мой сосед — кумихо
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- 16+69 мин
Мой сосед — кумихо
Сезон 1 Серия 2Бесплатно
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Мой сосед — кумихо
Сезон 1 Серия 3Бесплатно
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Мой сосед — кумихо
Сезон 1 Серия 4Бесплатно
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Мой сосед — кумихо
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Мой сосед — кумихо
Сезон 1 Серия 6Бесплатно
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Мой сосед — кумихо
Сезон 1 Серия 7Бесплатно
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Мой сосед — кумихо
Сезон 1 Серия 8Бесплатно
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Мой сосед — кумихо
Сезон 1 Серия 9Бесплатно
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Мой сосед — кумихо
Сезон 1 Серия 10Бесплатно
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Мой сосед — кумихо
Сезон 1 Серия 11Бесплатно
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Мой сосед — кумихо
Сезон 1 Серия 12Бесплатно
- 16+57 мин
Мой сосед — кумихо
Сезон 1 Серия 13Бесплатно
- 16+66 мин
Мой сосед — кумихо
Сезон 1 Серия 14Бесплатно
- 16+59 мин
Мой сосед — кумихо
Сезон 1 Серия 15Бесплатно
- 16+61 мин
Мой сосед — кумихо
Сезон 1 Серия 16Бесплатно
Сюжет
Что делать, если твой преподаватель в университете — настоящий пожиратель дамских сердец? «Мой сосед — кумихо» — дорама об обворожительном лисе-оборотне, который питается энергией влюбленных в него женщин.
Син Уе — девятихвостый лис, �уже много лет подряд он коллекционирует любовь женщин и превращает ее в жемчужины. Это нужно для того, чтобы стать человеком, и он уже близок к своей цели, но тут одна из студенток, Ли Там, случайно проглатывает драгоценный артефакт. Опасная жемчужина начинает высасывать ее энергию, и девятихвостый лис приглашает ее пожить с ним, пока он не придумает, как спасти девушку.
Сможет ли студентка противостоять чарам красавца-лиса? И не станет ли ее собственное сердце жемчужиной в его руках? Приглашаем вас смотреть «Мой сосед — кумихо» на Wink!
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