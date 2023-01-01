Мой сосед — кумихо (сериал, 2021) сезон 1 смотреть онлайн бесплатно

Сюжет

Что делать, если твой преподаватель в университете — настоящий пожиратель дамских сердец? «Мой сосед — кумихо» — дорама об обворожительном лисе-оборотне, который питается энергией влюбленных в него женщин.



Син Уе — девятихвостый лис, �уже много лет подряд он коллекционирует любовь женщин и превращает ее в жемчужины. Это нужно для того, чтобы стать человеком, и он уже близок к своей цели, но тут одна из студенток, Ли Там, случайно проглатывает драгоценный артефакт. Опасная жемчужина начинает высасывать ее энергию, и девятихвостый лис приглашает ее пожить с ним, пока он не придумает, как спасти девушку.



Сможет ли студентка противостоять чарам красавца-лиса? И не станет ли ее собственное сердце жемчужиной в его руках? Приглашаем вас смотреть «Мой сосед — кумихо» на Wink!



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