Мой сосед — кумихо (сериал, 2021) сезон 1 серия 11 смотреть онлайн бесплатно

Фэнтезийная дорама о студентке, которой приходится жить вместе с обворожительным лисом-оборотнем, мечтающим стать человеком. Син Уё — неотразимый молодой человек с большим секретом. Он — девятихвостый лис кумихо, который живет уже почти 1000 лет. Все это время он питался энергией женщин, чьи сердца с легкостью покорял. Свои трофеи Син заключал в волшебные жемчужины и собирался использовать их, чтобы в конце концов стать человеком. В наше время он работает преподавателем в университете, где учится студентка Ли Там. Однажды вечером она провожает своего подвыпившего друга домой, а тот натыкается на машину Сина. В поднявшемся переполохе Ли случайно проглатывает одну из заветных жемчужин. Теперь она в опасности — магический артефакт будет высасывать ее энергию и, если жемчужину не извлечь, через год Ли может умереть. Син предлагает девушке остаться у него, пока он не поймет, что делать дальше.





