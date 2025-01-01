Звёздный путь: Секция 31 (фильм, 2025) смотреть онлайн
2025, Star Trek: Section 31
Фантастика, Боевик18+
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О фильме
Император Филиппа Георгиу присоединяется к секретному подразделению Звёздного флота, которому поручено защищать Объединённую федерацию планет, и сталкивается с грехами прошлого.
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СтранаСША
ЖанрФантастика, Боевик, Приключения, Драма
Рейтинг
- ООРежиссёр
Олатунде
Осунсанми
- ДХАктёр
Джеймс
Хироюки Лиао
- ММАктриса
Мику
Мартино
- УГАктриса
Умберли
Гонсалес
- ДПАктёр
Джо
Пинг
- КРАктриса
Кейси
Рол
- СРАктёр
Свен
Райгрок
- Актриса
Мишель
Йео
- Актёр
Роберт
Казински
- Актёр
Сэм
Ричардсон
- ОХАктёр
Омари
Хардвик
- КССценарист
Крэйг
Суини
- ДРСценарист
Джин
Родденберри
- Продюсер
Алекс
Куртцман
- ПКХудожник
Пол
Кирби
- ГФХудожница
Герша
Филлипс
- ДРКомпозитор
Джефф
Руссо