Звёздный путь: Секция 31
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Звёздный путь: Секция 31

Звёздный путь: Секция 31 (фильм, 2025) смотреть онлайн

2025, Star Trek: Section 31
Фантастика, Боевик18+

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О фильме

Император Филиппа Георгиу присоединяется к секретному подразделению Звёздного флота, которому поручено защищать Объединённую федерацию планет, и сталкивается с грехами прошлого.

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Страна
США
Жанр
Фантастика, Боевик, Приключения, Драма

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