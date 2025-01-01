Звёздный путь: Секция 31 (фильм, 2025) смотреть онлайн

Император Филиппа Георгиу присоединяется к секретному подразделению Звёздного флота, которому поручено защищать Объединённую федерацию планет, и сталкивается с грехами прошлого.



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