Звездный рубеж (фильм, 2020) смотреть онлайн

5.02020, Cosmic Sin
Фантастика, Боевик84 мин18+

О фильме

2524 год. Человечество уже несколько веков колонизирует планеты, но внезапно сталкивается с неизвестной и враждебной формой жизни. При помощи квантовой телепортации группа военных и учeных отправляется на другую планету, чтобы пресечь вторжение в зародыше.

Страна
США
Жанр
Фантастика, Боевик
Качество
Full HD
Время
84 мин / 01:24

Рейтинг

4.8 КиноПоиск
2.5 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Звездный рубеж»