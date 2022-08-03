Звездный рубеж (фильм, 2020) смотреть онлайн

2524 год. Человечество уже несколько веков колонизирует планеты, но внезапно сталкивается с неизвестной и враждебной формой жизни. При помощи квантовой телепортации группа военных и учeных отправляется на другую планету, чтобы пресечь вторжение в зародыше.

