Звездный рубеж (фильм, 2020) смотреть онлайн
О фильме
2524 год. Человечество уже несколько веков колонизирует планеты, но внезапно сталкивается с неизвестной и враждебной формой жизни. При помощи квантовой телепортации группа военных и учeных отправляется на другую планету, чтобы пресечь вторжение в зародыше.
СтранаСША
ЖанрФантастика, Боевик
КачествоFull HD
Время84 мин / 01:24
Рейтинг
4.8 КиноПоиск
2.5 IMDb
- ЭДРежиссёр
Эдвард
Дрейк
- Актёр
Фрэнк
Грилло
- Актёр
Брюс
Уиллис
- БТАктёр
Брэндон
Томас Ли
- КЛАктёр
Кори
Лардж
- КПАктриса
К.Дж.
Перри
- ПРАктриса
Перри
Ривз
- Актёр
Локлин
Манро
- КМАктёр
Костас
Мэндилор
- ЕДАктриса
Ева
Де Доминичи
- АКАктриса
Аделаида
Кейн
- ЭДСценарист
Эдвард
Дрейк
- КЛСценарист
Кори
Лардж
- КЛПродюсер
Кори
Лардж
- ДКПродюсер
Дэн
Кацман
- МТАктёр дубляжа
Михаил
Тишин
- ОЛАктёр дубляжа
Олег
Лепенец
- ЕЛАктёр дубляжа
Евгений
Лесничий
- РСАктёр дубляжа
Роман
Солошенко
- ЕБАктриса дубляжа
Екатерина
Буцкая
- НФХудожница
Наталья
Федулова
- СГКомпозитор
Скотт
Глазгоу