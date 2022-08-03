Звездный путь: Восстание (фильм, 1998) смотреть онлайн
8.61998, Star Trek: Insurrection
Фантастика98 мин0+
О фильме
Генеральная Директива Федерации четко гласит: «Ни одна из экспедиций Звездного Флота не должна вмешиваться в естественное развитие других цивилизаций». В этот раз Пикарду пришлось столкнуться с приказом, нарушающим это постановление.
СтранаСША
ЖанрФантастика
Время98 мин / 01:38
Рейтинг
6.7 КиноПоиск
6.4 IMDb
