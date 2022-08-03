Звездные войны: Война клонов (фильм, 2008) смотреть онлайн
8.82008, Star Wars: The Clone Wars
Мультфильм, Драма94 мин18+
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О фильме
Великая Армия Республики, ведомая Йодой, Мейсом Винду, Оби-Ваном Кеноби и другими рыцарями-джедаями, сражается против Новой Армии Дроидов сепаратистов.
СтранаСША
ЖанрФантастика, Мультфильм, Боевик, Приключения, Драма, Фэнтези
КачествоSD
Время94 мин / 01:34
Рейтинг
7.6 КиноПоиск
8.5 IMDb
- ДФРежиссёр
Дэйв
Филони
- ТКАктёр
Том
Кэйн
- Актёр
Ди
Брэдли Бейкер
- МЛАктёр
Мэтт
Лантер
- ДААктёр
Джеймс
Арнольд Тейлор
- ЭЭАктриса
Эшли
Экштейн
- МВАктёр
Мэттью
Вуд
- КБАктёр
Кори
Бертон
- Т«Актёр
Терренс
«Т.К.» Карсон
- КТАктриса
Катрин
Табер
- ССАктёр
Стивен
Стэнтон
- ДЛСценарист
Джордж
Лукас
- ГГСценарист
Генри
Гилрой
- ДЗСценарист
Дрю
З. Гринберг
- ДФПродюсер
Дэйв
Филони
- ДЛПродюсер
Джордж
Лукас
- АЗАктёр дубляжа
Андрей
Зайцев
- ЭИАктриса дубляжа
Эльвира
Ишмуратова
- СВАктёр дубляжа
Сергей
Воробьев
- Актёр дубляжа
Вадим
Яковлев
- Актриса дубляжа
Ольга
Филиппова
- КПХудожник
Килиан
Планкетт
- НАМонтажёр
Николас
Анастассиу
- НКМонтажёр
Нэйт
Кормье
- РОМонтажёр
Р.
Орландо Дюэнас
- КККомпозитор
Кевин
Кайнер