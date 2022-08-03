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Звездные войны: Война клонов

Звездные войны: Война клонов (фильм, 2008) смотреть онлайн

8.82008, Star Wars: The Clone Wars
Мультфильм, Драма94 мин18+

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О фильме

Великая Армия Республики, ведомая Йодой, Мейсом Винду, Оби-Ваном Кеноби и другими рыцарями-джедаями, сражается против Новой Армии Дроидов сепаратистов.

Страна
США
Жанр
Фантастика, Мультфильм, Боевик, Приключения, Драма, Фэнтези
Качество
SD
Время
94 мин / 01:34

Рейтинг

7.6 КиноПоиск
8.5 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Звездные войны: Война клонов»