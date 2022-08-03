Звериный отряд (фильм, 2014) смотреть онлайн
2014, Cuccioli: Il Paese del Vento
Мультфильм77 мин18+
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О фильме
Команда, состоящая из отважных зверушек, живет в Стране Ветров — в мире, где абсолютно все работает только от энергии ветра: автомобили, дирижабли и даже автоматы с мороженым.
СтранаИталия
ЖанрМультфильм
КачествоSD
Время77 мин / 01:17
Рейтинг
4.1 КиноПоиск
6.0 IMDb
- СМРежиссёр
Серджо
Манфио
- ДААктёр
Джероламо
Алькьери
- НБАктёр
Нанни
Бальдини
- РМАктёр
Ричард
М. Дэвидсон
- ЭДАктёр
Энрико
Ди Тройа
- ПДАктриса
Паола
Джаннетти
- МХАктриса
Мелисса
Хоуп
- ЛЛАктриса
Лаура
Ленги
- ПЛАктёр
Паоло
Ломбарди
- ФМСценарист
Франческо
Манфио
- СМСценарист
Серджо
Манфио
- ФМПродюсер
Франческо
Манфио
- АЛАктриса дубляжа
Анастасия
Лапина
- ССАктёр дубляжа
Станислав
Стрелков
- ОГАктриса дубляжа
Ольга
Голованова
- АБАктёр дубляжа
Александр
Белый
- АВАктёр дубляжа
Александр
Воронов
- СМКомпозитор
Серджо
Манфио