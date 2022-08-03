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Звериный отряд

Звериный отряд (фильм, 2014) смотреть онлайн

2014, Cuccioli: Il Paese del Vento
Мультфильм77 мин18+

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О фильме

Команда, состоящая из отважных зверушек, живет в Стране Ветров — в мире, где абсолютно все работает только от энергии ветра: автомобили, дирижабли и даже автоматы с мороженым.

Страна
Италия
Жанр
Мультфильм
Качество
SD
Время
77 мин / 01:17

Рейтинг

4.1 КиноПоиск
6.0 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Звериный отряд»