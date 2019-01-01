Зов волка
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Зов волка

Зов волка (фильм, 2019) смотреть онлайн

8.02019, Le chant du loup
Боевики, Триллеры111 мин18+

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Сюжет

Акустический аналитик Шантаред по прозвищу «Золотое ухо» работает на военной подводной лодке и по малейшему звуку может определить наступление противника. Во время спасательной операции в районе Сирии он слышит странный сигнал, который никто не может распознать. К чему это приведет?

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Информация

Страна
Франция
Качество
SD
Жанры
Боевики, Триллеры

Рейтинг

6.3 КиноПоиск
6.9 IMDb