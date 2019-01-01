Зов волка (фильм, 2019) смотреть онлайн
8.02019, Le chant du loup
Боевики, Триллеры111 мин18+
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Сюжет
Акустический аналитик Шантаред по прозвищу «Золотое ухо» работает на военной подводной лодке и по малейшему звуку может определить наступление противника. Во время спасательной операции в районе Сирии он слышит странный сигнал, который никто не может распознать. К чему это приведет?
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Информация
Рейтинг
6.3 КиноПоиск
6.9 IMDb
- АЛРежиссёр
Абель
Ланзак
- ФСАктёр
Франсуа
Сивиль
- Актёр
Омар
Си
- Актёр
Матьё
Кассовиц
- РКАктёр
Реда
Катеб
- ПБАктриса
Паула
Бер
- АМАктёр
Алексис
Михалик
- ЖБАктёр
Жан-Ив
Бертело
- ДБАктёр
Дамиен
Боннар
- СЛАктёр
Себастьен
Либессар
- АЛСценарист
Абель
Ланзак
- Продюсер
Ален
Атталь
- ЖСПродюсер
Жером
Сейду
- МдПродюсер
Мари
де Сениваль
- МЛХудожница
Мими
Лемпика
- ЗКМонтажёр
Заар
Клейн