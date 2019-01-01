Зов волка (фильм, 2019) смотреть онлайн

Сюжет

Акустический аналитик Шантаред по прозвищу «Золотое ухо» работает на военной подводной лодке и по малейшему звуку может определить наступление противника. Во время спасательной операции в районе Сирии он слышит странный сигнал, который никто не может распознать. К чему это приведет?



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