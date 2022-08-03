Золушка: Полный вперед! (фильм, 2012) смотреть онлайн
2012, Cendrillon au Far West
Мультфильм77 мин12+
О фильме
Золушка живет в волшебной стране, по которой путешествует русский принц со своей тeтей. Вас ждут невероятные приключения, похищения и погони, большая дружба, настоящая любовь и… выбитый зуб! И никто, ни злая мачеха со своими дочками, ни разбойники-пираты не смогут помешать Золушке и Принцу обрести свое счастье!
СтранаФранция
ЖанрМультфильм
КачествоSD
Время77 мин / 01:17
Рейтинг
4.2 КиноПоиск
3.8 IMDb
- ПЭРежиссёр
Паскаль
Эрольд
- Актриса
Александра
Лами
- АдАктёр
Антуан
де Кон
- ИМАктриса
Иоланда
Моро
- МБАктёр
Мишель
Бужена
- Актриса
Изабель
Нанти
- ФПАктёр
Филип
Петью
- ВОАктриса
Вероник
Огеро
- ОЛАктриса
Одри
Лами
- ЭЛАктёр
Эрве
Лассинс
- АСАктриса
Аманда
Селин Миллер
- ПЭСценарист
Паскаль
Эрольд
- ПЭПродюсер
Паскаль
Эрольд
- СГПродюсер
Сильвен
Голдберг
- ВКАктриса дубляжа
Валерия
Кудрявцева
- Актёр дубляжа
Тимур
Родригез