Золушка: Полный вперед! (фильм, 2012) смотреть онлайн

Золушка живет в волшебной стране, по которой путешествует русский принц со своей тeтей. Вас ждут невероятные приключения, похищения и погони, большая дружба, настоящая любовь и… выбитый зуб! И никто, ни злая мачеха со своими дочками, ни разбойники-пираты не смогут помешать Золушке и Принцу обрести свое счастье!

