Золушка: Полный вперед!

Золушка: Полный вперед! (фильм, 2012) смотреть онлайн

2012, Cendrillon au Far West
Мультфильм77 мин12+

О фильме

Золушка живет в волшебной стране, по которой путешествует русский принц со своей тeтей. Вас ждут невероятные приключения, похищения и погони, большая дружба, настоящая любовь и… выбитый зуб! И никто, ни злая мачеха со своими дочками, ни разбойники-пираты не смогут помешать Золушке и Принцу обрести свое счастье!

Страна
Франция
Жанр
Мультфильм
Качество
SD
Время
77 мин / 01:17

Рейтинг

4.2 КиноПоиск
3.8 IMDb

