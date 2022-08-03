Золушка 3: Злые чары (фильм, 2007) смотреть онлайн
2007, Cinderella III: A Twist in Time
Мультфильм, Приключения71 мин0+
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О фильме
Злая мачеха уничтожает все, что сделала Крестная: платье, лошадей и карету. С помощью чего Золушка попала на Бал — действует теперь на пользу мачехе и ее дочерям. Теперь, когда волшебство исчезло, будет ли у сказки счастливый конец? Что будет делать Золушка?
СтранаСША, Австралия
ЖанрСемейный, Мюзикл, Мультфильм, Приключения, Мелодрама, Фэнтези
КачествоSD
Время71 мин / 01:11
Рейтинг
6.7 КиноПоиск
6.0 IMDb
- ФНРежиссёр
Фрэнк
Ниссен
- ДХАктриса
Дженнифер
Хейл
- КДАктёр
Кристофер
Дэниэл Барнс
- СБАктриса
Сьюзан
Блэйксли
- ТМАктриса
Тресс
МакНилл
- РТАктриса
Расси
Тейлор
- АСАктёр
Андрэ
Стойка
- Актриса
Холланд
Тейлор
- РПАктёр
Роб
Полсен
- КБАктёр
Кори
Бертон
- ФУАктёр
Фрэнк
Уэлкер
- ДБСценарист
Дэниэл
Берендсен
- ЭГСценарист
Эдди
Гузелиан
- ТРАктриса дубляжа
Татьяна
Родионова
- Актёр дубляжа
Василий
Дахненко
- МСАктриса дубляжа
Маргарита
Струнова
- ТБАктриса дубляжа
Татьяна
Божок
- АБАктёр дубляжа
Алексей
Борзунов
- БКХудожник
Боб
Кляйн
- РИМонтажёр
Расселл
Итон
- ДМКомпозитор
Джоэл
МакНили