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Золушка 3: Злые чары

Золушка 3: Злые чары (фильм, 2007) смотреть онлайн

2007, Cinderella III: A Twist in Time
Мультфильм, Приключения71 мин0+

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О фильме

Злая мачеха уничтожает все, что сделала Крестная: платье, лошадей и карету. С помощью чего Золушка попала на Бал — действует теперь на пользу мачехе и ее дочерям. Теперь, когда волшебство исчезло, будет ли у сказки счастливый конец? Что будет делать Золушка?

Страна
США, Австралия
Жанр
Семейный, Мюзикл, Мультфильм, Приключения, Мелодрама, Фэнтези
Качество
SD
Время
71 мин / 01:11

Рейтинг

6.7 КиноПоиск
6.0 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Золушка 3: Злые чары»