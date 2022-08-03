Золушка 3: Злые чары (фильм, 2007) смотреть онлайн

Злая мачеха уничтожает все, что сделала Крестная: платье, лошадей и карету. С помощью чего Золушка попала на Бал — действует теперь на пользу мачехе и ее дочерям. Теперь, когда волшебство исчезло, будет ли у сказки счастливый конец? Что будет делать Золушка?



