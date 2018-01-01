Wink
Золушка 3: Злые чары
Актёры и съёмочная группа фильма «Золушка 3: Злые чары»

Режиссёры

Фрэнк Ниссен

Frank Nissen
Режиссёр

Актёры

Дженнифер Хейл

Jennifer Hale
АктрисаCinderella
Кристофер Дэниэл Барнс

Christopher Daniel Barnes
АктёрPrince Charming
Сьюзан Блэйксли

Susan Blakeslee
АктрисаStepmother
Тресс МакНилл

Tress MacNeille
АктрисаAnastasia
Расси Тейлор

Russi Taylor
АктрисаThe Fairy Godmother / Drizella
Андрэ Стойка

Andre Stojka
АктёрThe King
Холланд Тейлор

Holland Taylor
АктрисаPrudence
Роб Полсен

Rob Paulsen
АктёрJaq / Grand Duke
Кори Бертон

Corey Burton
АктёрGus
Фрэнк Уэлкер

Frank Welker
АктёрLucifer

Сценаристы

Дэниэл Берендсен

Dan Berendsen
Сценарист
Эдди Гузелиан

Eddie Guzelian
Сценарист

Актёры дубляжа

Татьяна Родионова

Актриса дубляжа
Василий Дахненко

Актёр дубляжа
Маргарита Струнова

Актриса дубляжа
Татьяна Божок

Актриса дубляжа
Алексей Борзунов

Актёр дубляжа

Художники

Боб Кляйн

Bob Kline
Художник

Монтажёры

Расселл Итон

Russell Eaton
Монтажёр

Композиторы

Джоэл МакНили

Joel McNeely
Композитор