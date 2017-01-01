Золотые выходы (фильм, 2017) смотреть онлайн
2017, Golden Exits
Драмы89 мин18+
Этот фильм пока недоступен
Сюжет
Внимание! Фильм доступен только с английской звуковой дорожкой и русскими субтитрами. История драматически переплетенных судеб двух семей из Бруклина. Их скрытое неблагополучие обнажается с появлением иностранной студентки по обмену, которая неожиданно рушит равновесие обоих домов.
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Информация
Рейтинг
6.0 КиноПоиск
5.7 IMDb
- АРРежиссёр
Алекс
Росс Перри
- Актриса
Эмили
Браунинг
- АХАктёр
Адам
Хоровиц
- Актриса
Мэри-Луиз
Паркер
- ЛРАктриса
Лили
Рэйб
- ДШАктёр
Джейсон
Шварцман
- Актриса
Хлоя
Севиньи
- Актриса
Лио
Типтон
- КБАктёр
Крэйг
Бутта
- КПАктёр
Кит
Поулсон
- ДПАктёр
Джейк
Перлин
- АРСценарист
Алекс
Росс Перри
- АРПродюсер
Алекс
Росс Перри
- АППродюсер
Адам
Пиотрович
- РГМонтажёр
Роберт
Грин
- ШПОператор
Шон
Прайс Уильямс
- КДКомпозитор
Кигэн
Девитт