Золотые выходы
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Золотые выходы

Золотые выходы (фильм, 2017) смотреть онлайн

2017, Golden Exits
Драмы89 мин18+

Этот фильм пока недоступен

Сюжет

Внимание! Фильм доступен только с английской звуковой дорожкой и русскими субтитрами. История драматически переплетенных судеб двух семей из Бруклина. Их скрытое неблагополучие обнажается с появлением иностранной студентки по обмену, которая неожиданно рушит равновесие обоих домов.

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Информация

Страна
США
Качество
SD
Жанры
Драмы

Рейтинг

6.0 КиноПоиск
5.7 IMDb