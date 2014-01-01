Золотой мальчик
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Золотой мальчик

Золотой мальчик (фильм, 2014) смотреть онлайн

7.32014, Un ragazzo d'oro
Драмы91 мин18+

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Сюжет

Давиде Бьяс писал тексты для рекламного агентства, но его амбиции простирались гораздо дальше – он мечтал создать настоящее литературное произведение. Мечта воплотилась в реальность абсолютно невероятным способом. На похоронах отца он познакомился с красивой и загадочной Людовикой. Она попросила Давиде найти в компьютере отца черновик написанных им незадолго до смерти мемуаров, чтобы изъять кусок, связанный с ее именем. Ничего не обнаружив, Давиде решает под именем отца писать сам и выдавать Людовике текст частями…

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Информация

Страна
Италия
Качество
SD
Жанры
Драмы

Рейтинг

5.8 КиноПоиск
5.4 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Золотой мальчик»

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