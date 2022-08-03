Золотая перчатка (фильм, 2019) смотреть онлайн
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О фильме
Подлинная история гамбургского серийного убийцы от режиссера Фатиха Акина. Жуткая экранизация одноименного бестселлера Хайнца Штрунка.
Действие фильма происходит в начале 1970-х годов. Каждый вечер в баре «Золотая перчатка» появляется некрасивый мужчина в больших очках и со странным акцентом. Он принимает изрядную дозу алкоголя, а затем уводит с собой очередную проститутку, готовую на все ради денег и выпивки. Мужчина, которого зовут Фриц Хонке, приводит женщин к себе и убивает их, после чего прячет тела у себя дома. Тошнотворный запах Хонке объясняет тем, что соседи опять готовят еду с национальными приправами.
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Рейтинг
- Режиссёр
Фатих
Акин
- ЙДАктёр
Йонас
Дасслер
- МТАктриса
Маргарете
Тизель
- КШАктриса
Катя
Штудт
- Актёр
Адам
Боусдукс
- МХАктёр
Марк
Хоземанн
- МЭАктриса
Мартина
Эйтнер
- ГСАктриса
Грета
Софи Шмидт
- ВТАктриса
Виктория
Трауттмансдорфф
- ТГАктёр
Тристан
Гёбель
- ХШАктёр
Хайнц
Штрунк
- Сценарист
Фатих
Акин
- ХШСценарист
Хайнц
Штрунк
- Продюсер
Фатих
Акин
- НШПродюсер
Нархан
Шекерджи-Порст
- Актёр дубляжа
Иван
Калинин
- ЛНАктриса дубляжа
Лариса
Некипелова
- ОЗАктриса дубляжа
Ольга
Зверева
- ГПАктёр дубляжа
Глеб
Петров
- ОКАктриса дубляжа
Ольга
Кузнецова
- СТХудожник
Сет
Тернер
- ЭБМонтажёр
Эндрю
Бёрд
- РКОператор
Райнер
Клаусманн
- ЭЭКомпозитор
ЭфЭм
Эйнхайт