Золотая перчатка
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Золотая перчатка

Золотая перчатка (фильм, 2019) смотреть онлайн

6.42019, Der goldene Handschuh
Триллер, Криминал105 мин18+

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О фильме

Подлинная история гамбургского серийного убийцы от режиссера Фатиха Акина. Жуткая экранизация одноименного бестселлера Хайнца Штрунка.

Действие фильма происходит в начале 1970-х годов. Каждый вечер в баре «Золотая перчатка» появляется некрасивый мужчина в больших очках и со странным акцентом. Он принимает изрядную дозу алкоголя, а затем уводит с собой очередную проститутку, готовую на все ради денег и выпивки. Мужчина, которого зовут Фриц Хонке, приводит женщин к себе и убивает их, после чего прячет тела у себя дома. Тошнотворный запах Хонке объясняет тем, что соседи опять готовят еду с национальными приправами.

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Страна
Германия, Франция
Жанр
Криминал, Биография, Триллер
Качество
SD
Время
105 мин / 01:45

Рейтинг

6.4 КиноПоиск
6.7 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Золотая перчатка»