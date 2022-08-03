Золотая перчатка (фильм, 2019) смотреть онлайн

Подлинная история гамбургского серийного убийцы от режиссера Фатиха Акина. Жуткая экранизация одноименного бестселлера Хайнца Штрунка.



Действие фильма происходит в начале 1970-х годов. Каждый вечер в баре «Золотая перчатка» появляется некрасивый мужчина в больших очках и со странным акцентом. Он принимает изрядную дозу алкоголя, а затем уводит с собой очередную проститутку, готовую на все ради денег и выпивки. Мужчина, которого зовут Фриц Хонке, приводит женщин к себе и убивает их, после чего прячет тела у себя дома. Тошнотворный запах Хонке объясняет тем, что соседи опять готовят еду с национальными приправами.



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