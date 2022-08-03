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Знамение

Знамение (фильм, 2009) смотреть онлайн

2009, Knowing
Фантастика, Триллер116 мин18+

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О фильме

После вскрытия «временной капсулы», в которую в 1959 группа школьников поместила рисунки со своим видением будущего, в руки к профессору Джону Кестлеру попадает загадочный лист, сверху до низу исписанный цифрами. В поисках расшифровки содержания листа, Кестлер устанавливает загадочную связь между цифрами и крупнейшими мировыми бедствиями, произошедшими на Земле за последние 50 лет. Если верить цифрам, трагедий не избежать и в будущем, только теперь Кестлер знает, когда их ожидать. Но есть ли возможность их предотвратить? И самое главное: что будет, когда цепочка цифр кончится?

Страна
Великобритания, США, Австралия
Жанр
Фантастика, Детектив, Триллер
Качество
SD
Время
116 мин / 01:56

Рейтинг

6.9 КиноПоиск
6.2 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Знамение»