Знамение (фильм, 2009) смотреть онлайн

После вскрытия «временной капсулы», в которую в 1959 группа школьников поместила рисунки со своим видением будущего, в руки к профессору Джону Кестлеру попадает загадочный лист, сверху до низу исписанный цифрами. В поисках расшифровки содержания листа, Кестлер устанавливает загадочную связь между цифрами и крупнейшими мировыми бедствиями, произошедшими на Земле за последние 50 лет. Если верить цифрам, трагедий не избежать и в будущем, только теперь Кестлер знает, когда их ожидать. Но есть ли возможность их предотвратить? И самое главное: что будет, когда цепочка цифр кончится?

