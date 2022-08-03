Знамение (фильм, 2009) смотреть онлайн
2009, Knowing
Фантастика, Триллер116 мин18+
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О фильме
После вскрытия «временной капсулы», в которую в 1959 группа школьников поместила рисунки со своим видением будущего, в руки к профессору Джону Кестлеру попадает загадочный лист, сверху до низу исписанный цифрами. В поисках расшифровки содержания листа, Кестлер устанавливает загадочную связь между цифрами и крупнейшими мировыми бедствиями, произошедшими на Земле за последние 50 лет. Если верить цифрам, трагедий не избежать и в будущем, только теперь Кестлер знает, когда их ожидать. Но есть ли возможность их предотвратить? И самое главное: что будет, когда цепочка цифр кончится?
СтранаВеликобритания, США, Австралия
ЖанрФантастика, Детектив, Триллер
КачествоSD
Время116 мин / 01:56
Рейтинг
6.9 КиноПоиск
6.2 IMDb
- Режиссёр
Алекс
Пройас
- Актёр
Николас
Кейдж
- Актриса
Роуз
Бирн
- Актёр
Чандлер
Кентербери
- Актриса
Лара
Робинсон
- Актёр
Бен
Мендельсон
- ДМАктёр
Д.Г.
Малоуни
- НТАктриса
Надя
Таунсенд
- АХАктёр
Алан
Хопгуд
- ЭПАктриса
Эдриэнн
Пикеринг
- ДЛАктёр
Джошуа
Лонг
- ДССценарист
Джульетт
Сноуден
- СУСценарист
Стайлз
Уайт
- Продюсер
Тодд
Блэк
- Продюсер
Джейсон
Блюменталь
- Продюсер
Алекс
Пройас
- Продюсер
Стив
Тиш
- АРАктёр дубляжа
Александр
Рахленко
- НФАктриса дубляжа
Наталья
Фищук
- ЭМАктриса дубляжа
Элиза
Мартиросова
- ПИАктёр дубляжа
Пётр
Иващенко
- СЛХудожник
Сэм
Леннокс
- ТРХудожник
Терри
Райан
- НГХудожница
Ники
Гардинер
- РЛМонтажёр
Ричард
Лиройд
- СДОператор
Саймон
Дагган
- МБКомпозитор
Марко
Белтрами