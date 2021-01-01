Злое (фильм, 2021) смотреть онлайн

Сюжет

Беременная от мужа-тирана Мэдисон в один день становится вдовой и теряет ребенка: на супруга-абьюзера нападает чудовище, а у героини после кровавого зрелища случается выкидыш. На этом общение женщины с монстром не заканчив�ается — теперь ей снятся его новые убийства, которые тут же воплощаются в реальность. Сможет ли Мэдисон остановить кровожадное существо?



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