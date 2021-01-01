Злое (фильм, 2021) смотреть онлайн
Сюжет
Беременная от мужа-тирана Мэдисон в один день становится вдовой и теряет ребенка: на супруга-абьюзера нападает чудовище, а у героини после кровавого зрелища случается выкидыш. На этом общение женщины с монстром не заканчив�ается — теперь ей снятся его новые убийства, которые тут же воплощаются в реальность. Сможет ли Мэдисон остановить кровожадное существо?
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Рейтинг
6.3 КиноПоиск
6.2 IMDb
- Режиссёр
Джеймс
Ван
- Актриса
Аннабелль
Уоллис
- МХАктриса
Мэдди
Хассон
- ДЯАктёр
Джордж
Янг
- МУАктриса
Миколь
Уайт
- Актриса
Джин
Луиза Келли
- СТАктриса
Сюзанна
Томпсон
- ДЭАктёр
Джейк
Эйбел
- Актриса
Жаклин
Маккензи
- ККАктёр
Кристиан
Клименсон
- АААктёр
Амир
Абулела
- Сценарист
Джеймс
Ван
- Сценарист
Ингрид
Бису
- АКСценарист
Акела
Купер
- Продюсер
Джеймс
Ван
- ЭМПродюсер
Эрик
МакЛеод
- Актриса дубляжа
Ирина
Киреева
- ТААктриса дубляжа
Татьяна
Абрамова
- ГГАктёр дубляжа
Глеб
Глушенков
- КДАктриса дубляжа
Карина
Дымонт
- Актёр дубляжа
Александр
Гаврилин
- ДСХудожник
Дэвид
Скотт
- ДМХудожница
Дженнифер
М. Джентиле
- ДБКомпозитор
Джозеф
Бишара