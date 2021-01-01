Злое
Wink
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Злое
7.52021, Malignant
Ужасы, Детективы106 мин18+

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Злое (фильм, 2021) смотреть онлайн

Сюжет

Беременная от мужа-тирана Мэдисон в один день становится вдовой и теряет ребенка: на супруга-абьюзера нападает чудовище, а у героини после кровавого зрелища случается выкидыш. На этом общение женщины с монстром не заканчивается — теперь ей снятся его новые убийства, которые тут же воплощаются в реальность. Сможет ли Мэдисон остановить кровожадное существо?

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Информация

Страна
США
Качество
Full HD, SD
Жанры
Ужасы, Детективы

Рейтинг

6.3 КиноПоиск
6.2 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Злое»

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