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З/Л/О 2

З/Л/О 2 (фильм, 2013) смотреть онлайн

2013, V/H/S/2
Ужасы91 мин18+

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Сюжет

Молодой студент исчезает при загадочных обстоятельствах. Его мать нанимает частного детектива, который вместе с помощницей начинает поиски. Первое место, куда они направляются — дом, где он жил. Забравшись внутрь, они находят странную коллекцию любительских видеокассет, которые способны вызвать к жизни дьявольские силы из другого мира.

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Информация

Качество
SD
Жанры
Ужасы

Рейтинг

5.2 КиноПоиск
6.0 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «З/Л/О 2»

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