Том Беренджер и Билли Зейн в исторической военной драме о финальных этапах Второй мировой. Сиквел фильма «Страна чудес: Битва в Арденнах». Декабрь 1944 года. Майор МакКалли и генерал Омар Брэдли планируют отрезать немецким войскам доступ к топливу. Лейтенант Каппа вместе со своим отрядом, защищают полевой госпиталь неподалеку от бельгийской деревни Ланцерат. Тем временем в рядах союзных войск действуют нацистские шпионы. О периоде, ставшем ключевым в разгроме Германии во Второй мировой, расскажет фильм «Зимняя война» (2020) — его можно смотреть онлайн на Wink.

