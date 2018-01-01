Wink
Фильмы
Зимняя война
Актёры и съёмочная группа фильма «Зимняя война»

Режиссёры

Стивен Люк

Steven Luke
Режиссёр

Актёры

Стивен Люк

Steven Luke
АктёрLieutenant Cappa
Том Беренджер

Tom Berenger
АктёрMajor McCulley
Билли Зейн

Billy Zane
АктёрGeneral Omar Bradly
Аарон Курто

Aaron Courteau
АктёрCaptain Daniels
Люк Стейнборн

Luke Steinborn
АктёрLieutenant Sheppard
Кэйси Силл

Casey Sill
АктёрCorporal Pesce
Коуди Флёри

Cody Fleury
АктёрPrivate Rudy
Майкл Куинн

Michael Paul Quinn
АктёрCaptain Haskins (в титрах: Michael Quinn)
Бриттани Бенжамин

Brittany Benjamin
АктрисаMary

Сценаристы

Стивен Люк

Steven Luke
Сценарист

Художники

Джон Буром

Jon Boorom
Художник
Адам Саймон

Adam Simon
Художник
Блэр Смит

Blair Smith
Художник