Жизнь как дом
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Жизнь как дом

Жизнь как дом (фильм, 2001) смотреть онлайн

2001, Life as a House
Драма120 мин18+

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О фильме

Главный герой, 45-летний архитектор Джордж Монро, узнав о своей скорой кончине, понимает, что жизнь его прошла совсем не так, как ему хотелось бы. Он пытается исправить ошибки прошлого, став заботливым и трогательным. Несмотря на то, что его терпеть не могут все члены семьи, которую он покинул десять лет назад, он решает не только во что бы то ни было построить дом, но и привлечь в качестве помощника своего сына...

Страна
США
Жанр
Драма
Качество
Full HD
Время
120 мин / 02:00

Рейтинг

7.8 КиноПоиск
7.4 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Жизнь как дом»