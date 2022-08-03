Главный герой, 45-летний архитектор Джордж Монро, узнав о своей скорой кончине, понимает, что жизнь его прошла совсем не так, как ему хотелось бы. Он пытается исправить ошибки прошлого, став заботливым и трогательным. Несмотря на то, что его терпеть не могут все члены семьи, которую он покинул десять лет назад, он решает не только во что бы то ни было построить дом, но и привлечь в качестве помощника своего сына...

