Жизнь как дом (фильм, 2001) смотреть онлайн
2001, Life as a House
Драма120 мин18+
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О фильме
Главный герой, 45-летний архитектор Джордж Монро, узнав о своей скорой кончине, понимает, что жизнь его прошла совсем не так, как ему хотелось бы. Он пытается исправить ошибки прошлого, став заботливым и трогательным. Несмотря на то, что его терпеть не могут все члены семьи, которую он покинул десять лет назад, он решает не только во что бы то ни было построить дом, но и привлечь в качестве помощника своего сына...
Рейтинг
7.8 КиноПоиск
7.4 IMDb
- Режиссёр
Ирвин
Уинклер
- ККАктёр
Кевин
Клайн
- ХКАктёр
Хейден
Кристенсен
- Актриса
Кристин
Скотт Томас
- Актриса
Джена
Мэлоун
- Актриса
Мэри
Стинберген
- МВАктёр
Майк
Вейнберг
- СЛАктёр
Скотти
Левенуорф
- ИСАктёр
Иэн
Сомерхолдер
- ДШАктёр
Джейми
Шеридан
- Актёр
Скотт
Бакула
- Продюсер
Роб
Кауэн
- Продюсер
Ирвин
Уинклер
- Продюсер
Майкл
Де Лука
- БЭПродюсер
Брайан
Э. Франкиш
- ДПХудожница
Дениза
Пиццини
- ВЖОператор
Вилмош
Жигмонд
- МАКомпозитор
Марк
Айшем