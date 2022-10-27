Жизнь или смерть (фильм, 2007) смотреть онлайн бесплатно
7.62007, Living & Dying
Боевик, Триллер85 мин18+
О фильме
Трое ребят и девушка грабят банк, но на обратном пути их автомобиль блокирует полиция. В начавшейся перестрелке один из грабителей убит, девушка ранена. Они забегают в первое попавшееся кафе и закрываются в нем вместе со всеми посетителями. Полиция блокирует кафе и начинается осада. Проблема лишь в том, что в кафе в это время находятся два наемных убийцы, которые собираются перебить всех и выскочить из ловушки.
Рейтинг
5.0 КиноПоиск
3.9 IMDb
- ДКРежиссёр
Джон
Кейес
- ЭФАктёр
Эдвард
Ферлонг
- Актёр
Майкл
Мэдсен
- Актёр
Арнольд
Вослу
- Актриса
Бай
Лин
- ТКАктёр
Тамер
Карадаглы
- ДСАктриса
Джордана
Спиро
- ЙРАктриса
Йельда
Рейно
- ДААктриса
Дениз
Аккая
- КУАктёр
Кертис
Уэйн
- ТХАктёр
Трент
Хаага
- ДКСценарист
Джон
Кейес
- ББПродюсер
Брэндон
Бэйкер
- ДКПродюсер
Джон
Кейес
- РДМонтажёр
Роберт
Дж. Кастальдо
- СИОператор
Сэми
Инайе
- ДРКомпозитор
Дэвид
Розенблад