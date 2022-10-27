Трое ребят и девушка грабят банк, но на обратном пути их автомобиль блокирует полиция. В начавшейся перестрелке один из грабителей убит, девушка ранена. Они забегают в первое попавшееся кафе и закрываются в нем вместе со всеми посетителями. Полиция блокирует кафе и начинается осада. Проблема лишь в том, что в кафе в это время находятся два наемных убийцы, которые собираются перебить всех и выскочить из ловушки.

