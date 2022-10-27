Жизнь или смерть
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Жизнь или смерть

Жизнь или смерть (фильм, 2007) смотреть онлайн бесплатно

7.62007, Living & Dying
Боевик, Триллер85 мин18+

О фильме

Трое ребят и девушка грабят банк, но на обратном пути их автомобиль блокирует полиция. В начавшейся перестрелке один из грабителей убит, девушка ранена. Они забегают в первое попавшееся кафе и закрываются в нем вместе со всеми посетителями. Полиция блокирует кафе и начинается осада. Проблема лишь в том, что в кафе в это время находятся два наемных убийцы, которые собираются перебить всех и выскочить из ловушки.

Страна
США
Жанр
Боевик, Криминал, Триллер
Качество
Full HD
Время
85 мин / 01:25

Рейтинг

5.0 КиноПоиск
3.9 IMDb