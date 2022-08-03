Живи и дай умереть (фильм, 1973) смотреть онлайн
8.81973, Live and Let Die
Боевик, Приключения116 мин12+
О фильме
Торговля наркотиками в США принимает угрожающие масштабы. Подрывается генофонд нации, от былой экономической мощи не остается и следа. Виной всему является таинственный наркобарон, король преступного мира Док. Кананга. Остановить злодея берется суперагент Джеймс Бонд.
СтранаСША, Великобритания
ЖанрБоевик, Приключения, Триллер
КачествоSD
Время116 мин / 01:56
Рейтинг
6.9 КиноПоиск
6.7 IMDb
- ГХРежиссёр
Гай
Хэмилтон
- РМАктёр
Роджер
Мур
- Актёр
Яфет
Котто
- ДСАктриса
Джейн
Сеймур
- КДАктёр
Клифтон
Джеймс
- ДХАктёр
Джулиус
Харрис
- ДХАктёр
Джеффри
Холдер
- ДХАктёр
Дэвид
Хедисон
- ГХАктриса
Глория
Хендри
- БЛАктёр
Бернард
Ли
- ЛМАктриса
Лоис
Максуэлл
- ТМСценарист
Том
Манкевич
- ЯФСценарист
Ян
Флеминг
- АРПродюсер
Альберт
Р. Брокколи
- ГЗПродюсер
Гарри
Зальцман
- ОСАктёр дубляжа
Олег
Семисынов
- АГАктёр дубляжа
Александр
Груздев
- ЖНАктриса дубляжа
Жанна
Никонова
- НПАктёр дубляжа
Никита
Прозоровский
- МГАктёр дубляжа
Михаил
Георгиу
- СКХудожник
Сид
Кэйн
- РВХудожник
Роберт
В. Лейнг
- ПЛХудожник
Питер
Ламонт
- ДХХудожница
Джули
Харрис
- ФСХудожник
Фредерик
С. Уейлер
- ДШМонтажёр
Джон
Ширли
- ТМОператор
Тед
Мур
- ДМКомпозитор
Джордж
Мартин
- ЛМКомпозитор
Линда
Маккартни
- ПМКомпозитор
Пол
Маккартни
- МНКомпозитор
Монти
Норман