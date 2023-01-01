Биография

Пол МакКартни — композитор, актер, сценарист, продюсер и режиссер, культовый музыкант, участник группы-легенды The Beatles. Родился в Ливерпуле 18 июня 1942 года. Появился на свет в обыкновенной семье, но отец любил творчество — в совершенстве играл на трубе и на фортепиано. Мальчик выступал на сцене уже в 10 лет. Поступил в Ливерпульский институт, где учился до 18 лет.Первые песни Пол начал писать рано, горе от потери матери способствовало сближению с Джоном Ленноном — вторым будущим участником «Битлз». Юноша всегда знал, что создаст музыкальный коллектив. Позже появился Джордж Харрисон, а последним присоединился Ринго Старр. Коллектив создавал песни, которые мгновенно становились хитами. Позже группа распалась, а участники начали вести сольную карьеру. Пол Маккартни попробовал себя и в роли актера в ленте «Мое поколение» в 2017 году. Это картина в историческом жанре, знакомящая с 60-ми годами в Лондоне — временем расцвета The Beatles.