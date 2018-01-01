Wink
Фильмы
Живешь только дважды
Актёры и съёмочная группа фильма «Живешь только дважды»

Актёры и съёмочная группа фильма «Живешь только дважды»

Режиссёры

Льюис Гилберт

Льюис Гилберт

Lewis Gilbert
Режиссёр

Актёры

Шон Коннери

Шон Коннери

Sean Connery
АктёрJames Bond
Акико Вакабаяси

Акико Вакабаяси

Akiko Wakabayashi
АктрисаAki
Миэ Хама

Миэ Хама

Mie Hama
АктрисаKissy
Тэцуро Тамба

Тэцуро Тамба

Tetsuro Tamba
АктёрTiger Tanaka
Тэру Симада

Тэру Симада

Teru Shimada
АктёрMr. Osato
Карин Дор

Карин Дор

Karin Dor
АктрисаHelga Brandt
Дональд Плезенс

Дональд Плезенс

Donald Pleasence
АктёрBlofeld
Бернард Ли

Бернард Ли

Bernard Lee
Актёр'M'
Лоис Максуэлл

Лоис Максуэлл

Lois Maxwell
АктрисаMiss Moneypenny
Десмонд Ллевелин

Десмонд Ллевелин

Desmond Llewelyn
Актёр'Q'

Сценаристы

Роальд Даль

Роальд Даль

Roald Dahl
Сценарист
Харольд Джек Блум

Харольд Джек Блум

Harold Jack Bloom
Сценарист
Ян Флеминг

Ян Флеминг

Ian Fleming
Сценарист

Продюсеры

Альберт Р. Брокколи

Альберт Р. Брокколи

Albert R. Broccoli
Продюсер
Гарри Зальцман

Гарри Зальцман

Harry Saltzman
Продюсер
Стэнли Сопел

Стэнли Сопел

Stanley Sopel
Продюсер

Актёры дубляжа

Сергей Колесников

Сергей Колесников

Актёр дубляжа
Жанна Никонова

Жанна Никонова

Актриса дубляжа
Елена Соловьева

Елена Соловьева

Актриса дубляжа
Пётр Иващенко

Пётр Иващенко

Актёр дубляжа
Олег Форостенко

Олег Форостенко

Актёр дубляжа

Операторы

Фредди Янг

Фредди Янг

Freddie Young
Оператор

Композиторы

Джон Бэрри

Джон Бэрри

John Barry
Композитор