Живая плоть (фильм, 1997) смотреть онлайн
7.41997, Carne trémula
Драмы96 мин18+
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Сюжет
Фильм снят по одноименному роману популярной английской писательницы Рут Рэнделл. Главный герой картины, Виктор, из-за ссоры со своей подружкой Еленой, случайно ранит полицейского. Через 4 года, проведенных в тюрьме он узнает, что тот самый полицейский стал известным баскетболистом, кумиром и героем зрителей с баснословными контрактами да еще и женился на его бывшей подружке Елене.
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Информация
Рейтинг
7.5 КиноПоиск
7.3 IMDb
- Режиссёр
Педро
Альмодовар
- ФНАктриса
Франческа
Нери
- Актёр
Хавьер
Бардем
- ЛРАктёр
Либерто
Рабаль
- АМАктриса
Анхела
Молина
- ХСАктёр
Хосе
Санчо
- Актриса
Пенелопа
Крус
- ПБАктриса
Пилар
Бардем
- АААктёр
Алекс
Ангуло
- МФАктриса
Мариола
Фуэнтес
- ЯБАктриса
Яэль
Бе
- Сценарист
Педро
Альмодовар
- РЛСценарист
Рэй
Лорига
- ХГСценарист
Хорхе
Геррикаэчеварриа
- РРСценарист
Рут
Ренделл
- Продюсер
Агустин
Альмодовар
- АГХудожник
Анчон
Гомес
- ХСМонтажёр
Хосе
Сальседо
- АБОператор
Аффонсу
Беату
- АИКомпозитор
Альберто
Иглесиас