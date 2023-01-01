Живая плоть
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Живая плоть

Живая плоть (фильм, 1997) смотреть онлайн

7.41997, Carne trémula
Драмы96 мин18+

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Сюжет

Фильм снят по одноименному роману популярной английской писательницы Рут Рэнделл. Главный герой картины, Виктор, из-за ссоры со своей подружкой Еленой, случайно ранит полицейского. Через 4 года, проведенных в тюрьме он узнает, что тот самый полицейский стал известным баскетболистом, кумиром и героем зрителей с баснословными контрактами да еще и женился на его бывшей подружке Елене.

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Информация

Страна
Испания, Франция
Качество
SD
Жанры
Драмы

Рейтинг

7.5 КиноПоиск
7.3 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Живая плоть»

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