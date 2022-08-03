Дедушка рассказывает своим внукам историю Маки, мальчика, который преодолел путь из Африки в Париж: пересек пустыню, встретил пиратов, попадал в разные опасные ситуации, в поисках своего лучшего друга — жирафа Зарафа. Жирафа забрали люди египетского паши Мухаммеда Али, чтобы подарить животное французскому королю Карлу X.

