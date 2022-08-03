Жирафа (фильм, 2011) смотреть онлайн
8.62011, Zarafa
Мультфильм, Приключения75 мин0+
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О фильме
Дедушка рассказывает своим внукам историю Маки, мальчика, который преодолел путь из Африки в Париж: пересек пустыню, встретил пиратов, попадал в разные опасные ситуации, в поисках своего лучшего друга — жирафа Зарафа. Жирафа забрали люди египетского паши Мухаммеда Али, чтобы подарить животное французскому королю Карлу X.
СтранаБельгия, Франция
ЖанрСемейный, Мультфильм, Приключения
КачествоSD
Время75 мин / 01:15
Рейтинг
7.1 КиноПоиск
6.9 IMDb
- РБРежиссёр
Реми
Безансон
- ЖЛРежиссёр
Жан-Кристоф
Ли
- МРАктёр
Макс
Реноден
- Актёр
Симон
Абкарян
- АААктёр
Абрахам
Адесой
- СКАктёр
Сьяк
Кадерин
- ФДАктёр
Франсуа-Ксавье
Демезон
- ВДАктёр
Вернон
Добчефф
- РДАктёр
Роже
Дюма
- Актриса
Ронит
Элькабец
- МФАктёр
Мохамед
Феллаг
- ДФАктриса
Дебора
Франсуа
- РБСценарист
Реми
Безансон
- КЯПродюсер
Кристоф
Янкович
- ЛААктёр дубляжа
Лев
Аксельрод
- Актёр дубляжа
Василий
Дахненко
- Актёр дубляжа
Алексей
Колган
- ВЛАктёр дубляжа
Владимир
Левашёв
- Актёр дубляжа
Владимир
Еремин
- СРМонтажёр
Софи
Рейн