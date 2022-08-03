Жирафа
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Жирафа

Жирафа (фильм, 2011) смотреть онлайн

8.62011, Zarafa
Мультфильм, Приключения75 мин0+

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О фильме

Дедушка рассказывает своим внукам историю Маки, мальчика, который преодолел путь из Африки в Париж: пересек пустыню, встретил пиратов, попадал в разные опасные ситуации, в поисках своего лучшего друга — жирафа Зарафа. Жирафа забрали люди египетского паши Мухаммеда Али, чтобы подарить животное французскому королю Карлу X.

Страна
Бельгия, Франция
Жанр
Семейный, Мультфильм, Приключения
Качество
SD
Время
75 мин / 01:15

Рейтинг

7.1 КиноПоиск
6.9 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Жирафа»